Жиру: Мені 37, але мотивація у мене як у хлопчика

Французький нападник вкрай мотивований.

В рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів Мілан прийме на своєму полі іншого представника Італії — Інтер.

Нападник господарів Олів'є Жиру вважає, що в нього є неймовірна можливість виграти турнір.

"Дербі – це завжди особливі матчі. Дуже пишаюся нашою командою та сподіваюся, що завтра ми покажемо щось визначне. Знаємо, що здатні на великі речі, але всі мають викластись на 110%. Я завжди намагаюся зберігати позитив та підбадьорювати своїх партнерів.

Сьогодні я мотивований як ніколи. У мене є неймовірна нагода виграти Лігу чемпіонів. Мені 37, але мотивація у мене як у хлопчика", — наводить слова Жиру офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Мілан — Інтер відбудеться завтра, 10 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Мілан – Інтер.