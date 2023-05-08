Реал — Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Дізнайся, на що ставити у майбутній єврокубковій грі.

В рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал на своєму полі зіграє проти Манчестер Сіті.

За версією букмекерів, команда Хосепа Гвардіоли — фаворит цієї зустрічі. На перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 2,31. Тріумф Реала, своєю чергою, оцінюється у 3,30.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,70.

Востаннє ці команди зустрічались рік тому на цій же стадії змагань. Тоді Реал вибив Сіті та виграв турнір. На Бернабеу мадридці виграли 3:1.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що матч закінчиться внічию. На багато голів очікувати не слід. Ризикнемо поставити на 1:1. Коефіцієнт на таку подію — 6,6.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд набрав відмінну форму, тому пропонуємо вам звернути увагу на ставку "Ерлінг Голанд заб'є". Коефіцієнт — 1,90.

Матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться у вівторок, 9 травня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.