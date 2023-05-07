Бернарду Сілва: Ми поважаємо Реал, але Манчестер Сіті не має страху перед суперником

Хавбек "городян" поділився своїми думками перед грою з Реалом.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва прокоментував майбутній перший матч півфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

"Ми поважаємо Реал, але Манчестер Сіті не має страху перед суперником. Чому ми повинні боятися? Ми постараємося зберегти набраний імпульс, щоб впевнено перемогти, знаючи, що Реал не просто так виграв Лігу чемпіонів минулого сезону.

Справа не в емблемі, справа у гравцях, які виходять на поле. Якби Реал не мав Модріча, Крооса, Вінісіуса, Бензема, ймовірно, вони могли б нічого не виграти, бо футболка, яку носять гравці, не виграє трофеї сама по собі.

Було б безглуздо не поважати їх, але ми маємо ціль їх перемогти, знаючи, що ми програли минулого року у важких обставинах. Цього разу ми намагатимемося зробити все по-іншому", — наводить слова Сілви Goal.com.

Нагадаємо, перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті пройде 9 травня на Сатьяго Бернабеу.