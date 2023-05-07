Себальйос може пропустити перший матч проти Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Іспанський хавбек має проблеми зі здоров'ям.

Півзахисник мадридського Реала Дані Себальйос може пропустити перший поєдинок проти Манчестер Сіті у рамках півфіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у 26-річного іспанця проблеми з двоголовим м'язом стегна правої ноги. Він зазнав пошкодження під час підготовки до матчу фіналу Кубка Іспанії проти Осасуни (2:1).

Зазначається, що участь Дані у першій грі з "міщанами" малоймовірна.

Цього сезону Себальйос провів 40 поєдинків, у яких забив один гол та віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, перший матч між Реалом та Манчестер Сіті відбудеться 9 травня.