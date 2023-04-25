АЗ — Хайдук 5:0 Відео голів та огляд матчу 24.04.2023

Нідерландський АЗ у фіналі Юнацької ліги УЄФА розгромив хорватський Хайдук із рахунком 5:0.
У вирішальному протистоянні турніру, яке проходило на стадіоні Стад-де-Женев у Женеві, голландці забили п'ять м'ячів у ворота хорватів.
Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли Аддаї реалізував пенальті. Потім у другому таймі Поку та Мердінк оформили по дублю.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу АЗ — Хайдук в Юнацькій лізі УЄФА:
АЗ — Хайдук 5:0
Голи: Аддаї, 45, (п), Поку, 70, 76, Мердінк, 79, 87.