АЗ — переможець Юнацької ліги УЄФА

Клуб із Нідерландів вперше переміг у цьому турнірі.

У фіналі Юнацької ліги УЄФА зійшлися голландський АЗ та хорватський Хайдук. Вирішальна зустріч пройшла в Женеві на стадіоні Стад-де-Женев.

АЗ виправдав статус фаворита та буквально катком переїхав опонента. Наприкінці першого тайму Джейден Аддаї з пенальті відкрив рахунок в матчі. А у другій половині зустрічі номінальні господарі декласували суперника — дублем відзначився Ернест Поку, а крапку в поєдинку поставив Mexx Мердінк, який також забив двічі. 5:0.

АЗ Алкмар вперше перемагає в Юнацькій лізі УЄФА, стаючи першим клубом з Нідерландів, який здобув даний трофей. Нагадаємо, торік у фіналі перемогла Бенфіка.

АЗ — Хайдук 5:0

Голи: Аддаї, 45, (п), Поку, 70, 76, Мердінк, 79, 87.