Шевченко: У міланському дербі ніколи не буває ненависті чи перебільшення

Українець поділився своїми очікуваннями від матчів Інтера та Мілана у Лізі чемпіонів.

Колишній нападник Мілана Андрій Шевченко прокоментував майбутні міланські дербі між Інтером та Міланом у півфіналі Ліги чемпіонів.

"Це буде чудовий вечір, вірніше, два вечори. Я не можу дочекатися, щоб насолодитися цим як уболівальник Мілана після того, як прожив це як гравець.

Я чекаю великої напруги, великого передчуття, але насамперед пристрасті та взаємної поваги. У міланському дербі ніколи не буває ненависті чи перебільшення.

Минулими днями ви могли бачити багато шарфів та прапорів по всіх вулицях, і я думаю, що і цього разу буде так само", — наводить слова Шевченка La Gazzetta dello Sport.

Зазначимо, що Шевченко двічі брав участь у міланських дербі у рамках Ліги чемпіонів. Це було у 2003 (1/2 фіналу) та 2005 (1/4 фіналу) роках. В обох випадках "россонері" проходили далі.

Нагадаємо, півфінальні матчі Ліги чемпіонів між Міланом та Інтером пройдуть 10 та 16 травня.