Жоау Маріу: Футбол інколи буває дуже жорстким

Півзахисник Бенфіки прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Лісабонська Бенфіка напередодні в запальному гостьовому протистоянні проти на полі міланського Інтера забезпечила собі лише нічию, тож у підсумку не потрапила до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер — Бенфіка 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "орлів" Жоау Маріу після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.

"Футбол інколи буває дуже жорстким. Ми зараз повинні сісти та поміркувати над тим, що сталось у цих двох іграх.

Вітаю Інтер із виходом до наступного раунду, тому що суперники були сильнішими за нас.

Що ж до Бенфіки, то в нас ще є можливість виграти чемпіонат, тож давайте вже думати про наступні матчі.

Це правда, що Інтер є частиною мого минулого. У мене безліч відмінних спогадів про Мілан, як місто. Це був мій перший дім поза Португалією. А це завжди особливе відчуття

Вітаю Інтер із тим, що йому вдалось зіграти дві чудові гри", — заявив португальський виконавець.

Наступний матч лісабонська Бенфіка зіграє вдома проти Ешторіла.