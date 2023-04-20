Хоакін Корреа: Мене образили фанати, тож краще я присвячу цей гол на честь своєї сім’ї

Форвард Інтера прокоментував вихід до півфіналу Ліги чемпіонів.

Міланський Інтер напередодні в запальному домашньому протистоянні проти лісабонської Бенфіки зіграв унічию, яка в підсумку дозволила йому вийти до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Інтер — Бенфіка 3:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "нерадзуррі" Хоакін Корреа, на рахунку якого третій м’яч господарів поля в цьому матчі, після завершення гри прокоментував виступ своєї команди.

"У роздягальні після матчу ми були злі на себе через два пропущених м’ячі, що вдалось забити суперникам наприкінці гри.

Але зараз — давайте думати про чемпіонат та про те, щоб виграти якомога більше ігор до завершення кампанії Серії A. А вже потім повернемось думками до Ліги чемпіонів.

Для Інтера було дуже важливо вийти до півфіналу, бо це було нашою мрією. Це велике щастя, на яке ми повністю заслуговуємо. Для мене, ураховуючи момент, який я переживав до цього, було важливо забити.

Мій "суперечливий" жест під час святкування голу? Це ви, журналісти, хочете називати його суперечливим. Мене образили фанати — я їм відповів. На трибунах я бачив власну сім’ю, тож краще я присвячу цей гол на їхню честь", — заявив аргентинський виконавець.

Наступним суперником міланського Інтера в Лізі чемпіонів стане Мілан.