Шупо-Мотінг повернувся на вістря атаки Баварії в матчі-відповід проти Манчестер Сіті

Мюнхенська Баварія та англійський Манчестер Сіті зіграють матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА після перемоги "містян" на полі Етіхад Стедіум із рахунком 3:0.
Томас Тухель використав Канселу на лівому фланзі захисту, тоді як Шупо-Мотінг повернувся на вістрі атаки.
Хосеп Гвардіола залучив той самий набір виконавців.
Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Канселу — Кімміх, Горецка — Сане, Мусіала, Коман — Шупо-Мотінг.
Запасні: Ульрайх, Гнабрі, Мане, Девіс, Сарр, Блінд, Мюллер, Гравенберх, Тель, Мазрауї, Станішич, Ібрагімович.
Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Філліпс, Ляпорт, Альварес, Гомес, Марез, Перроне, Фоден, Палмер, Льюїс.
Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд.
Гра Баварія — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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