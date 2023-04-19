Стрічка новин

21:20

Інтер — Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 19.04.2023 Ліги чемпіонів

21:16

Шупо-Мотінг повернувся на вістря атаки Баварії в матчі-відповід проти Манчестер Сіті

21:15

Баварія — Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 19.04.2023 Ліги чемпіонів

20:55

Лукаку знову залишився на лаві запасних на матч проти Бенфіки

16:32

Тіаго Сілва: Можливо, це моя остання гра в Лізі чемпіонів. Сумно закінчувати ось так

15:59

Тухель: Недоречно говорити про перемогу над Сіті 4:0 або 5:1 — треба бути реалістами, але ми віримо в себе

15:45

Гаверц: Важко передати словами, що я відчуваю після вчорашнього вечора

14:45

Томорі: Було б чудово зіграти з Інтером у півфіналі Ліги чемпіонів

13:10

Галлагер: Челсі добре грав з Реалом, але ЗМІ все одно порвуть нас на шматочки

12:29

Шмідт: Інтер знає, як поставити нас у скрутне становище