Баварія — Манчестер Сіті. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 19.04.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 19 квітня і розпочнеться о 22:00.

Баварія в рамках другого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів зіграє на своєму полі проти Манчестер Сіті.

БАВАРІЯ — МАНЧЕСТЕР СІТІ

СЕРЕДА, 19 КВІТНЯ, 22:00. СТАДІОН АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:3

Баварія підходить до поєдинку в поганому стані. Спочатку команда пережила зміну тренера, яка навряд була викликана результатами. Вірогідно, в команді були серйозні проблеми в роздягальні. Підтвердженням цієї думки є вже відомі факти, які відбулись при Томасі Тухелі. Керівництво врегулювало бійку Сане та Мане, обійшовшись фінансовим покаранням для сенегальця.

Крім того, Томас Тухель вже "встиг" привести мюнхенську команду до вильоту з Кубка Німеччини, а після цього ще й була поразка від Манчестер Сіті в першому матчі з рахунком 0:3. В мюнхенської команди практично немає шансів пройти далі. Враховуючи психологічний стан та форму команди Хосепа Гвардіоли, допомогти господарям поля може лише диво.

Манчестер Сіті, своєю чергою, набрав відмінну форму. Підопічні Хосепа Гвардіоли поступово на повну вмикаються в боротьбу за чемпіонство, а вже найближчим часом відбудеться ключовий відтинок сезону в боротьбі за титул.

Баварія — Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Після вкрай впевненої перемоги в першій грі, Манчестер Сіті може цілком спробувати провести матч в економ-режимі.

Для Баварії вкрай важливо зберегти обличчя та не програти повторно, тим більше на своєму полі. Манчестер Сіті ж влаштує широкий спектр результатів.

Цікаво, що команди починаючи з 2010 року жодного разу не грали внічию, але, на наш погляд, обмін голами та паритет за підсумками гри — доволі реалістичний варіант.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, Де Лігт, Девіс — Горецка, Кімміх — Коман, Мусіала, Сане — Мюллер

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Стоунз, Аке — Родрі, Де Брюйне Гюндоган — Гріліш, Голанд, Сілва

Не зіграють: Нойєр, Ернандес — Фоден

Під питанням: Шупо-Мотінг

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ:

Томас Тухель, Баварія:

"Ми маємо йти крок за кроком до своєї мети. Ми хочемо виграти перший тайм, а потім може статися все, що завгодно. Треба вірити. Водночас вірити – це не означає мріяти. Ми відповідаємо за свою гру. Крок за кроком, тайм за таймом.

Звісно, в нас ​​шанси ще є. Нам потрібен імпульс та гра як мінімум на рівні першого матчу минулого матчу. Потрібно, щоб у найважливіші моменти все складалося на нашу користь".

Пеп Гвардіола, Манчестер Сіті:

"Приємно кинути виклик Баварії і подорожувати Європою, щоб грати з найсильнішими командами. Ми не були у цьому турнірі десять років тому — ми дивилися матчі по телевізору.

Приємно бути тут і спробувати ще раз потрапити у півфінал. Це наша ментальність. Що ви робите, щоб досягти цього? Будьте справжніми і грайте якомога краще".

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