Баварія — Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 19.04.2023 Ліги чемпіонів

Онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу головного єврокубкового турніру.

У середу, 19 квітня, Баваря на своєму полі прийме Манчестер Сіті в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Баварія — Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що перша зустріч на Етіхаді завершилася розгромною перемогою Сіті — 3:0. Мюнхенський клуб намагатиметься відігратися на Альянц Арені.

У Баварії не найкращий стан справ: результати клубу погіршилися, а також додався скандал за участю Садіо Мане, який вдарив в обличчя Лероя Сане.

Поєдинок відбудеться у Мюнхені о 22:00 за київським часом.

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У цій новині буде доступна наша текстова онлайн-трансляція.

Крім того, у прямому ефірі поєдинок покаже платформа MEGOGO.

Матч Баварія – Манчестер Сіті відбудеться 19 квітня о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.