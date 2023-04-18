Осімген зіграє з перших хвилин проти Мілану

У рамках другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Наполі на своєму полі зіграє проти іншого представника Серії — Мілану.
Тренерський штаб неаполітанців знов може розраховувати на Віктора Осімгена, який зіграє з перших хвилин.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї — Ндомбеле, Лоботка, Зєлінскі — Політано, Осімген, Кварацхелія
Запасні: Ідасіак, Распадорі, Лосано, Голліні, Гаетано, Берешинські, Ельмас, Остігор, Олівера
Мілан: Меньян — Калабрія, К'єр, Томорі, Ернандес — Круніч, Тоналі — Діас, Беннасер, Леау — Жиру
Запасні: Флоренці, Де Кетеларе, Міранте, Побега, Калулу, Орігі, Балло, Ребіч, Мессіас, Салемакерс, Тіав, Габбья
Матч Наполі — Мілан відбудеться у вівторок, 18 квітня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.