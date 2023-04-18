Стрічка новин

21:54

Гвардіола: Приємно бути тут і спробувати ще раз потрапити у півфінал

21:26

Тухель: У першому матчі нас жорстко карали, але шанси ще є

21:18

Осімген зіграє з перших хвилин проти Мілану

20:50

Мудрик та Лунін залишились у запасі на матч Челсі — Реал

20:35

Наполі — Мілан: онлайн-трансляція матчу 18.04.2023 Ліги чемпіонів

20:28

Челсі — Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 18.04.2023 Ліги чемпіонів

18:55

Кепа: У Лізі чемпіонів Реал — король

17:59

Індзагі: Ми знаємо сильні сторони Бенфіки

17:43

Дарміан: Ми знаємо, що маємо викластися на повну проти Бенфіки

17:17

Піолі має план, як стримати Осімгена в матчі проти Наполі