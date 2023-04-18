Піолі має план, як стримати Осімгена в матчі проти Наполі

Наставник знає, як стримати бомбардира неаполітанської команди.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі розповів, як "россонері" планують впоратися з нападником Наполі Віктором Осімгеном.

"Осімген — дуже потужний і рішучий нападник, тому ми враховуємо його вражаючі характеристики, але в той же час ми маємо свій стиль гри у футбол, і ми не збираємося від нього відмовлятися.

Після попередніх матчів із Наполі ми зрозуміли, що важливу роль відіграє момент того, коли потрібно сповільнити чи прискорити гру. І це стає ще важливішим у випадку з таким гравцем, як Осімген", — наводить слова Піолі Football Italia.

Матч Наполі — Мілан відбудеться у вівторок, 18 квітня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.