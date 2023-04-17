Анчелотті: Можливо, нам пощастить зіграти ще в одному півфіналі чи фіналі

Головний тренер Реала висловився про майбутній матч.

У рамках другого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реал на Стемфорд Брідж зіграє проти представника АПЛ — Челсі.

Головний тренер мадридців Карло Анчелотті запевнив, що його команда готова та вірить в успіх.

"Ми в порядку. Мотивовані, як завжди. Ми проводимо важливі матчі у дуже важливому турнірі. Знаємо, що нам належить зіграти цілий матч. Попереду 90 хвилин. У цьому турнірі за цей час може статися будь-що. Але ми готові зіграти на максимумі.

Ми в Реалі добре знаємо, що маємо робити. Справа навіть не у перемогах. Потрібно битися до останнього щосили. Можливо, нам пощастить зіграти ще в одному півфіналі чи фіналі, але треба рухатися до мети крок за кроком. Якщо вийдемо до півфіналу, то ми на вірному шляху", — наводить слова Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Матч Челсі — Реал відбудеться у вівторок, 18 квітня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.