Баварія — Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Дізнайся, на що ставити у майбутній єврокубковій грі.

В рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі зіграє проти Манчестер Сіті.

За версією букмекерів, команда Хосепа Гвардіоли — невеличкий фаворит цієї зустрічі. На перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 2,5. Тріумф Баварії, своєю чергою, оцінюється у 2,87.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,95.

В першому матчі Манчестер Сіті розгромно обіграв Баварію з рахунком 3:0, а після гри в роздягальні "містян" відбулась бійка між Сане та Мане.

Тож на що ставити?

Ми вважаємо, що Манчестер Сіті здобуде ще одну перемогу та заб'є хоча б два голи. Коефіцієнт на індивідуальний тотал більше ніж 1,5 складає 1,92.

Також ми вважаємо, що в цьому матчі може бути отримана червона картка, адже нерви у гравців Баварії могуть здавати. Коефіцієнт на червону картку — 4,95. Приємний показник, хоч це і ризиковано.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд набрав відмінну форму, тому пропонуємо вам звернути увагу на ставку "Ерлінг Голанд заб'є". Коефіцієнт — 1,75.

Матч Баварія — Манчестер Сіті відбудеться у середу, 19 квітня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.