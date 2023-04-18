Наполі — Мілан. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.04.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 18 квітня і розпочнеться о 22:00.

Наполі в рамках другого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів зіграє на своєму полі проти Мілана.

НАПОЛІ — МІЛАН

СЕРЕДА, 18 КВІТНЯ, 22:00. СТАДІОН ІМ. ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНИ, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЧИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:1

Наполі в першому матчі 1/4 фіналу Ліни чемпіонів поступився Мілану з мінімальним рахунком. Долю зустрічі тоді вирішив точний постріл Беннасера. Неаполітанці вкрай впевнено йшли в чемпіонаті Італії та в Лізі чемпіонів, проте після травми Віктора Осімгена трохи здали.

Наполі — Мілан: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Спочатку була поразка від Мілана в чемпіонаті з рахунком 0:4. Посеред тижня неаполітанці приймали на своєму полі Верону та зіграли внічию без забитих м'ячей.

Команда Лучано Спаллетті явно переживає не найкращий відрізок сезону, проте усе одно має всі шанси пройти далі. Важливим є факт повернення Віктора Осімгена у склад, а також фактор домашнього поля. Неаполітанці протягом сезону довели, що є дуже сильною командою, що може вирішувати найсерйозніші задачі

Мілан, своєю чергою, після минулого чемпіонського сезону, можна сказати, провалив поточну кампанію, намагаючись потрапити в зону Ліги чемпіонів. Втім, команда Стефано Пьолі може реабілітуватись завдяки вдалим виступам в головному єврокубковому турнірі.

Чвертьфінал — це вже дуже непоганий результат, але якщо команді вдасться вийти в фінал, здолавши на шляху Наполі та Інтер, то фанати, напевно, все пробачать.

Якщо дивитись на статистику особистих зустрічей, то в останніх п'яти іграх вона на користь Мілану — три перемоги проти двох у неаполітанців. Також слід звернути увагу, що останні дві зустрічі на своєму полі Наполі програв Мілану.

В будь-якому випадку гра обіцяє бути вкрай цікавою. Перевага в один м'яч не така суттєва, а Наполі буде нестись вперед, щоб порадувати своїх фанатів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівейра — Ельмас, Лоботка, Зєлінскі — Лосано, Осімген, Кварацхелія

Мілан: Меньян — Калабрія, Кьяєр, Томорі, Ернандес — Круніч, Тоналі — Діас, Беннасер, Леау — Жиру

Не зіграють: Кім, Замбо-Ангісса, Сімеоне

Під питанням: Жиру

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ:

Лучано Спаллетті, Наполі:

"Треба думати, як зіграти у свою гру, викластися на всі сто. Цей турнір, цей рівень футболу – нагорода гравцям за виконану роботу. Це нагорода всьому місту за той вплив, який він вплинув на команду. Ми просто повинні викластися по максимуму.

Ми досвідчені. За плечима у нас багато матчів Ліги чемпіонів, у яких ми показали зрілість та характер. Я не бачу причин, чому ми не можемо знову проявити ці якості. Завжди можна змінити результат. Я вірю, що команді це вдасться зробити".

Стефано Пьолі, Мілан:

"Було б помилкою думати про те, як утримати перевагу, адже вона є мінімальною. Наполі забиває в середньому цього сезону три-чотири м'ячі. Нам треба грати у свій футбол як команда і грамотно розпоряджатися м'ячем. У попередніх матчах кожна з команд завдавала проблем своїм суперникам в обороні. Переможе той, хто найкраще скористається своїми шансами. Обидві команди здатні створювати моменти".

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