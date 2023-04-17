Гвардіола: Баварії іноді потрібен добрячий ляпас для того, щоб зробити її більш згуртованою

17 квітня 2023

Хосеп Гвардіола, Getty Images

Керманич Манчестер Сіті поділився очікуваннями від прийдешньої гри.

Англійський Манчестер Сіті проведе матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі мюнхенської Баварії на тлі перемоги вдома з рахунком 3:0.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від прийдешнього протистояння.

"Абсолютно впевнений у тому, що рахунок першого матчу робить Баварію ще більш загрозливою для нас. Цій команді іноді потрібен добрячий ляпас для того, щоб зробити її більш згуртованою. Я чудово знаю цей клуб. Гравці докладуть усіх необхідних зусиль для того, щоб їхня команда показала свою найкращу гру в середу.

Зі свого боку, я хочу мати команду, яка поїде на поле суперників для того, щоб виграти гру. Ми не можемо грати просто з метою утримання рахунку. Тому що я точно знаю, який прийом на нас очікує в Мюнхені. Якщо ми будемо пасивними, то ризикуємо дуже постраждати.

У мене є відчуття, що в цих двох матчах ми могли б атакувати тільки за умови, якщо Аканджі та інші захисники будуть вигравати свої дуелі. У іншому випадку, із тими бігунками в складі, яких мають суперники, Коман, Сане, Гнабрі, Мюллер, Мусіала, чи ким завгодно іншим, вони нас переграють.

Нам належить зіграти фінал. Я знаю характер і дух цього стадіону, гравців суперників, менталітет німців. Нам потрібно багато працювати, щоб бути психологічно стійкими в погані моменти, а також бути достатньо агресивними і їхати туди забивати голи та вигравати гру", — заявив іспанський фахівець.

Матч Баварія — Манчестер Сіті відбудеться 19 квітня, о 22:00.

команди
статті на тему:
Кевін де Брюйне, Getty Images 17 квітня 2023 Де Брюйне — щодо матчу-відповіді проти Баварії: Це будуть повноцінні 95, а то й більше, хвилин запеклого протистояння
   