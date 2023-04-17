Гвардіола: Баварії іноді потрібен добрячий ляпас для того, щоб зробити її більш згуртованою

Керманич Манчестер Сіті поділився очікуваннями від прийдешньої гри.

Англійський Манчестер Сіті проведе матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі мюнхенської Баварії на тлі перемоги вдома з рахунком 3:0.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від прийдешнього протистояння.

"Абсолютно впевнений у тому, що рахунок першого матчу робить Баварію ще більш загрозливою для нас. Цій команді іноді потрібен добрячий ляпас для того, щоб зробити її більш згуртованою. Я чудово знаю цей клуб. Гравці докладуть усіх необхідних зусиль для того, щоб їхня команда показала свою найкращу гру в середу.

Зі свого боку, я хочу мати команду, яка поїде на поле суперників для того, щоб виграти гру. Ми не можемо грати просто з метою утримання рахунку. Тому що я точно знаю, який прийом на нас очікує в Мюнхені. Якщо ми будемо пасивними, то ризикуємо дуже постраждати.

У мене є відчуття, що в цих двох матчах ми могли б атакувати тільки за умови, якщо Аканджі та інші захисники будуть вигравати свої дуелі. У іншому випадку, із тими бігунками в складі, яких мають суперники, Коман, Сане, Гнабрі, Мюллер, Мусіала, чи ким завгодно іншим, вони нас переграють.

Нам належить зіграти фінал. Я знаю характер і дух цього стадіону, гравців суперників, менталітет німців. Нам потрібно багато працювати, щоб бути психологічно стійкими в погані моменти, а також бути достатньо агресивними і їхати туди забивати голи та вигравати гру", — заявив іспанський фахівець.

Матч Баварія — Манчестер Сіті відбудеться 19 квітня, о 22:00.