Де Брюйне — щодо матчу-відповіді проти Баварії: Це будуть повноцінні 95, а то й більше, хвилин запеклого протистояння

Півзахисник Манчестер Сіті поділився очікуваннями від прийдешньої гри.

Англійський Манчестер Сіті проведе матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі мюнхенської Баварії на тлі перемоги вдома з рахунком 3:0.

Півзахисник та капітан "містян" Кевін де Брюйне поділився очікуваннями від прийдешнього протистояння.

"Попереду доведеться подолати ще довгий шлях. Це не якісь там 50 хвилин залишились до фінального свистка, і відповідно ми б могли десь трохи відпочити.

Це будуть повноцінні 95, а то й більше, хвилин запеклого протистояння, і багато чого може статися. Ми вже були свідками божевільних результатів у різноманітних іграх, тому проти Манчестер Сіті нам доведеться продемонструвати нашу найкращу гру.

Я не думаю, що ми спекулюємо на тому, що ведемо за рахунком у дуелі. Ми просто хочемо зіграти в ту гру, у яку знаємо, як потрібно грати. Ми почнемо з ніби з чистого аркуша знову, і знаємо, що це буде важкий виклик.

Ми їдемо в гості до Баварії, розуміючи при цьому, яку якість мають суперники. Але все ж таки мати, як ми, три голи переваги, аніж навпаки", — заявив бельгійський виконавець.

Матч Баварія — Манчестер Сіті відбудеться 19 квітня, о 22:00.