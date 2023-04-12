Мудрик залишився на лаві запасних у першому матчі проти Реала

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Реал та лондонський Челсі.

Мадридський Реал та лондонський Челсі зіграють перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Сантьяго Бернабеу.

Карло Анчелотті, після поразки від Вільярреала (2:3), залучив до стартового складу Карвахаля та Васкеса на флангах у захисті, тоді як Мілітао повернувся до пари центральних оборонців. Вальверде, Кроос та Модрич традиційно утворять трикутник у центрі поля.

Френк Лемпард, на тлі поразки Вулвергемптону (0:1), вирішив використати з перших хвилин трійку центральних захисників із Тіаго Сілвою в складі, тоді як Канте долучиться до центральної лінії. Михайлу Мудрику місця на полі знову не знайшлось.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга — Вальверде, Кроос, Модрич — Родріго, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Рюдігер, Діас.

Челсі: Аррісабалага — В. Фофана, Сілва, Кулібалі — Р. Джеймс, Фернандес, Канте, Чілвелл — Ковачич, Стерлінг — Феліш.

Запасні: Менді, Пулішич, Чалоба, Мудрик, Закарія, Зієш, Галлагер, Аспілікуета, Гаверц, Кукурелья.

Гра Реал — Челсі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.