Реал — Челсі. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 12.04.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 12 квітня і розпочнеться о 22:00.

Реал в рамках першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів зіграє на своєму полі проти Челсі.

РЕАЛ — ЧЕЛСІ

СЕРЕДА, 12 КВІТНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO.

Реал в рамках групового етапу Ліги чемпіонів протистояв Шахтарю, РБ Лейпциг та Селтіку. З деякими труднощами команда Карло Анчелотті посіла першу сходинку в квартеті, лише на один бал випередивши РБ Лейпциг.

На стадії 1/8 фіналу мадридців очікував вкрай непростий супротивник — Ліверпуль. Реал програвав на Енфілді з рахунком 0:2, проте зміг перевернути хід зустрічі та переміг з рахунком 5:2. Після такого удару мерсисайдці вже не змогли боротись за вихід далі.

Реал в завершальній частині сезону претендує на перемогу у двох турнірах. В Кубку Іспанії команда зіграє проти Осасуни у фіналі. В чемпіонаті ж справи в команди йдуть вкрай невдало — відставання від Барселони не дає змогу навіть мріяти про перемогу в Ла Лізі, тому команда Карло Анчелотті може зосередитись на Лізі чемпіонів.

Реал показує нестабільні результати в останніх матчах. Мадридці після мінімальної перемоги над Ліверпулем програли Барселоні в чемпіонаті. Реакція команди Анчелотті була відповідною — перемога над Вальядолідом з рахунком 6:0, а потім й розгром Барселони в Кубку Іспанії. Здавалось, що форма команди відмінна, проте поразка від Вільярреала в минулому турі залишає багато питань.

Челсі, своєю чергою, грав в одному квартеті з Міланом, РБ Зальцбург та Динамо Загреб. Лондонська команда фінішувала на першій сходинці, випередивши Мілан на три бали. В 1/8 фіналу турніру "пенсіонерів" очікувала непросте протистояння з Боруссією Дортмунд, перемога у якому стала ковтком свіжого повітря.

В чемпіонаті справи Челсі йшли дуже погано, тому керівництво прийняло рішення звільнити Грема Поттера. "Пенсіонери" вже не раз вигравали Лігу чемпіонів, змінюючи тренера по ходу сезону, тому Реалу треба бути дуже обережним.

Втім, старий-новий тренер "синіх" Френк Лемпард невдало почав свою "другу подорож за кермом лондонців", поступившись Вулвергемптону в чемпіонаті Англії. Часу налаштувати гру було вкрай мало, тому в матчі з Реалом буде дуже важко.

Якщо брати чотири останні зустрічі між командами, то було зафіксовано дві перемоги Челсі, нічийний результат та тріумф Реала. На папері все виглядає так, що лондонці можуть дати бій, тому очікуємо дуже напружений матч.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Камавінга — Модріч, Тчуамені, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус

Челсі: Кепа — Джеймс, Фофана, Кулібалі, Чілвелл — Канте, Фернандес, Ковачіч — Стерлінг, Гаверц, Феліш

Не зіграють: Менді — Броя

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ:

Карло Анчелотті, Реал:

"Мені сумно через те, що зараз відбувається з Челсі, тому що в мене чудові спогади про клуб та людей, які продовжують там працювати. Я фанат Челсі, бо провів там два добрі роки, але я не повернуся. Я думаю, що Лемпард чудово справляється зі своєю роботою".

Френк Лемпард, Челсі:

"Ми робимо багато роботи за лаштунками на тренуваннях і в роздягальні, розмовляємо з гравцями. Моя робота — донести до них необхідність тренуватися на певному рівні, мати менталітет певного рівня, індивідуально й у команді, а решту вони мають показати на полі.

Я абсолютно не піддаю сумніву той факт, що у них є характер, тому що я бачив, що відбувається в роздягальні та розумію футбол. Але іноді гравці можуть втратити впевненість, і це може виглядати як недолік характеру".

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ