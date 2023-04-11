Тухель: Показники Голанда дуже вражають

11 квітня 2023

ЕРЛІНГ ГОЛАНД, GETTY IMAGES

Німецький фахівець похвалив норвезького бомбардира.

Головний тренер Баварії Томас Тухель високо оцінює гру нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

"Показники Голанда дуже вражають. Його атлетизм і спрага забивати видно відразу.

Звичайно, річ не тільки в ньому. Сіті створює для Голанда багато моментів. Ми можемо знайти рішення, щоб стримати його тільки разом. Це вимагатиме старанності, бажання та готовності вступати в єдиноборства", — наводить слова Тухеля твіттер Bayern&Germany.

Матч Манчестер Сіті — Баварія пройде сьогодні, 11 квітня, о 22:00 за київським часом.

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