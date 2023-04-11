Тухель: Показники Голанда дуже вражають

Німецький фахівець похвалив норвезького бомбардира.

Головний тренер Баварії Томас Тухель високо оцінює гру нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

"Показники Голанда дуже вражають. Його атлетизм і спрага забивати видно відразу.

Звичайно, річ не тільки в ньому. Сіті створює для Голанда багато моментів. Ми можемо знайти рішення, щоб стримати його тільки разом. Це вимагатиме старанності, бажання та готовності вступати в єдиноборства", — наводить слова Тухеля твіттер Bayern&Germany.

Матч Манчестер Сіті — Баварія пройде сьогодні, 11 квітня, о 22:00 за київським часом.