Гнабрі зіграє на вістрі атаки Баварії в першому матчі проти Манчестер Сіті

Англійський Манчестер Сіті та мюнхенська Баварія зіграють перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі Етіхад Стедіум.
Хосеп Гвардіола, після перемоги над Саутгемптоном (4:1), залучив до стартового складу Бернарду Сілву на правий фланг.
Томас Тухель, на тлі перемоги над Фрайбургом (1:0), використав із перших хвилин Павара та Упамекано в лінії захисту, тоді як Горецка повернеться до опорної зони, а Коман зіграє ліворуч півзахисті.
Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд.
Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Філліпс, Ляпорт, Альварес, Гомес, Марез, Перроне, Палмер, Льюїс.
Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мусіала, Коман — Гнабрі.
Запасні: Ульрайх, Шенк, Мане, Сарр, Канселу, Блінд, Мюллер, Гравенберх, Тель, Мазрауї, Станішич.
Гра Манчестер Сіті — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.