Гнабрі зіграє на вістрі атаки Баварії в першому матчі проти Манчестер Сіті

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Манчестер Сіті та мюнхенська Баварія.

Англійський Манчестер Сіті та мюнхенська Баварія зіграють перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі Етіхад Стедіум.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над Саутгемптоном (4:1), залучив до стартового складу Бернарду Сілву на правий фланг.

Томас Тухель, на тлі перемоги над Фрайбургом (1:0), використав із перших хвилин Павара та Упамекано в лінії захисту, тоді як Горецка повернеться до опорної зони, а Коман зіграє ліворуч півзахисті.

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд.

Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Філліпс, Ляпорт, Альварес, Гомес, Марез, Перроне, Палмер, Льюїс.



Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мусіала, Коман — Гнабрі.

Запасні: Ульрайх, Шенк, Мане, Сарр, Канселу, Блінд, Мюллер, Гравенберх, Тель, Мазрауї, Станішич.



Гра Манчестер Сіті — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.