Манчестер Сіті — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 11.04.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 11 квітня і розпочнеться о 22:00.

Манчестер Сіті в рамках чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів зіграє на своєму полі проти Баварії.

МАНЧЕСТЕР СІТІ — БАВАРІЯ

ВІВТОРОК, 11 КВІТНЯ, 22:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO.

Манчестер Сіті почав турнір у групі разом з Боруссією Дортмунд, Севільєю та Копенгагеном. Команда Хосепа Гвардіоли у підсумку набрала чотирнадцять балів, що дозволило впевнено посісти першу сходинку у квартеті та вийти в плей-оф.

В 1/8 турніру на команду очікувало протистояння з РБ Лейпциг. Після матчу у Німеччині, що завершився з рахунком 1:1, здавалось, що німці зможуть дати бій і у другій грі, проте Манчестер Сіті розгромив супротивника з рахунком 7:0, а Голанд забив п'ять м'ячів.

Команда Хосепа Гвардіоли набрала відмінну форму в останніх матчах. Містяни виграли останні вісім зустрічей. Цікаво, що за останні чотири гри Манчестер Сіті забив 21 гол, тому Баварія буде потрібно дуже уважно грати в обороні.

На вихідних Манчестер Сіті грав на виїзді проти Саутгемптона та переміг з рахунком 4:1. Хосеп Гвардіола використав основний склад, тому не очікуємо особливих змін на гру проти Баварії.

Баварія, свою чергою, виступала в одному квартеті з Інтером, Барселоною та Вікторією на стадії групового етапу. Тоді ще команда Юліана Нагельсманна перемогла в усіх матчах, набравши 18 балів.

На стадії 1/8 фіналу мюнхенці отримали в супротивники Парі Сен-Жермен. Чемпіон Німеччини здобув дві перемоги та впевнено вийшов у чвертьфінал.

Не дивлячись на вдалі результати Баварії, керівництво клуба вирішило, що Юліан Нагельсманн не впорався з усіма своїми задачами, та запросило Томаса Тухеля.

Новий тренер вже встиг вилетіти з Кубка Німеччини, тому друга серйозна помилка може дуже багато йому вартувати, бо фанати зовсім будуть розлючені такою перестановкою та результатами.

Що стосується особистих зустрічей, то якщо брати з 2010 року, то команди зустрічались десять разів. Цікаво, що жодного разу не був зафіксований нічийний результат. Останній матч між командами проходив в рамках підготовки до поточного сезону — команда Гвардіоли здобула мінімальну перемогу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Стоун, Родрі — Марез, Де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд

Баварія: Зоммер — Канселу, Де Лігт, Упамекано, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мусіала, Гнабрі — Мане

Не зіграють: Фоден — Ноєр, Ернандес, Чупо-Мотінг

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ:

Хосеп Гвардіола, Манчестер Сіті:

"Ми хочемо спробувати виграти Лігу чемпіонів. Бути серед елітних команд, таких як Баварія — велика честь. Не можна приймати це як належне. Важливо вийти на поле, зіграти якнайкраще і зробити все можливе, щоб досягти хорошого результату.

Ми подивилися три чи чотири матчі Баварії, які вона провела за Тухеля. Можливо, завтра вони спробують щось нове. Майстерності їм не позичати. Буде важко. Я думаю, що ми можемо покращити, щоб добре зіграти завтра".

Томас Тухель, Баварія:

"Ми дуже чекаємо на цей матч, це величезний виклик. Ми хочемо мати такі випробування. Щоб мати шанс досягти успіху, треба відштовхуватися від наших останніх результатів. Зрозуміти, як гратиме "Сіті", досить просто. Вплив Пепа на команду після шести-семи років роботи очевидний. Це дуже атакуючий суперник, який набрав гарну форму".

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