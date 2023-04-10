Індзагі: Бенфіка — чудова команда, яка домінує в Португалії

Головний тренер Інтера дав коментар перед матчем проти Бенфіки.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі дуже високо оцінює Бенфіку та очікує важкого матчу в рамках Ліги чемпіонів.

"Ми знаємо, що завтра буде нелегко проти сильного, якісного суперника, але ми знаємо, що ми разом – і я думаю, що це слово буде використано в наступні два місяці. Мета полягала в тому, щоб брати участь у всіх змаганнях у квітні.

Бенфіка – чудова команда. Як і Порту, вони домінують у своїй лізі. Вони гарно виступають в Лізі чемпіонів, те ж саме в лізі. У них є якість, у них є технічні гравці, вони дуже добре займають простір у володінні та поза володінням.

Це команда, яка багато біжить, команда, яка програла лише дві зустрічі з початку року", — наводить слова Індзагі TuttoMercatoWeb.

У вівторок, 11 квітня, португальська Бенфіка на своєму полі прийме міланський Інтер у рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів. Початок поєдинку — о 22:00. Слідкувати за матчем можна в нашій онлайн-трансляції.