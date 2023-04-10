Паоло Мальдіні: Одразу після жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів Анчелотті сказав мені, що Реал та Мілан зіграють у фіналі в Стамбулі

Функціонер італійського клубу розповів про дзвінок із табору іспанського гранда.

Італійський Мілан незабаром розпочне двоматчеву дуель проти Наполі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

За кілька днів до цього протистояння технічний директор "россонері" Паоло Мальдіні розповів про цікаву подію, що відбулась одразу після оголошення результатів жеребкування цього етапу змагань — дзвінок головного тренера мадридського Реала Карло Анчелотті, під керівництвом якого легенда італійського футболу грала ще в статусі професійного футболіста.

"Річ у тім, що Карло Анчелотті , який зараз працює в Реалі, також, як і я, має незавершені справи в Стамбулі.

Одразу після жеребкування він подзвонив мені і сказав: "Паоло, побачимось у Стамбулі, добре?".

Вийти до фіналу буде непросто, але я думаю, що історія нашого клубу дає нам можливість вірити в це.

Коли ви дістаєтесь до березневих або квітневих матчів у Лізі чемпіонів, ви зможете перетворити сезон на щось неймовірне. У нас є зараз така можливість, і ми хочемо нею скористатись", — заявив функціонер.

Матч Мілан — Наполі відбудеться 12 квітня, о 22:00.