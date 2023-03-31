Горецка: Ман Сіті? Ніхто тут не тремтить від страху

Німець запевняє, що Баварія не боїться зустрітись з англійцями у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Півзахисник Баварії Леон Горецка оцінив жеребкування 1/4 фіналу ЛЧ, у результаті якого вони зійдуться з Ман Сіті.

"Ніхто тут не тремтить від страху. Ми граємо не проти Голанда, а проти Манчестер Сіті. Вони — найважчий суперник, якого ви можете собі уявити. Але думаю, що у них подібні думки. Вийшов би чудовий фінал.

Баварія буде готова до протистояння. З нетерпінням очікуємо на свято", — цитує Горецку Bild.

Нагадаємо, що перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 11 квітня та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9-10 та 16-17 травня, а фінал — 10 червня.

Ознайомитись зі всіма парами 1/4 фіналу Ліги чемпіонів можна за посиланням.