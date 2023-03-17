Горецка: Жереб? У ньому є щось приємне

Футболіст оцінив жеребкування Ліги чемпіонів.

Півзахисник мюнхенської Баварії Леон Горецка оцінив жеребкування 1/4 фіналу ЛЧ, у результаті якого вони зійдуться з Ман Сіті.

"Точно не можна говорити, що удача нам посміхнулась, але в цьому теж є щось приємне. Це матч справжніх чемпіонів, якими ми хочемо бути. Отже, я з нетерпінням чекаю цього.

У Манчестер Сіті чудові індивідуальні гравці та дуже хороший тренер. Вони вже деякий час грають разом і точно знають, що роблять — дуже впевнено володіють м’ячем і мають хорошу позиційну гру.

Ми приймемо виклик і з нетерпінням чекаємо на нього", — сказав Горецка в інтерв'ю пресслужбі Баварії.

Нагадаємо, що перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 11 квітня та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9-10 та 16-17 травня, а фінал — 10 червня.

Ознайомитись зі всіма парами 1/4 фіналу Ліги чемпіонів можна за посиланням.