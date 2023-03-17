Мюллер: Манчестер Сіті — найскладніший суперник, який нам міг випасти

Німець оцінив результати жеребкування.

Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллер прокоментував жеребкування 1/4 фіналу ЛЧ — клуб зіграє роти Манчестер Сіті.

"Манчестер Сіті — найскладніший суперник, який нам міг випасти. Вони надзвичайно міцна команда, яка завжди притягувала хороших нових гравців протягом багатьох років, але добре налагоджена.

Це будуть захоплюючі ігри. Що я вважаю чудовим, так це те, що у нас матч-відповідь у Мюнхені. Ми впевнено підійдемо до нічиєї", — сказав Мюллер.

Нагадаємо, що перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 11 квітня та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9-10 та 16-17 травня, а фінал — 10 червня.

Ознайомитись зі всіма парами 1/4 фіналу Ліги чемпіонів можна за посиланням.