Кімміх: З нетерпінням чекаю гри проти Гвардіоли

17 березня 2023

Йосуа Кімміх, getty images

Півзахисник — про майбутні баталії в Лізі чемпіонів.

Півзахисник Баварії Йосуа Кімміх прокоментував результати жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якого його команда зіграє проти Манчестер Сіті.

"Це однозначно один з найважчих жеребів. Але ми все ще впевнені, і я особисто з нетерпінням чекаю гри проти Пепа Гвардіоли після такого тривалого часу. Кожен футбольний уболівальник з нетерпінням чекатиме цих двох ігор, адже один одній будуть протистояти дві найкращі команди.

Сіті має дуже хороших окремих гравців у парі з хорошим тренером, який має хороший план. Вони вже багато років стабільно грають на найвищому рівні. Ми також команда з багатьма хорошими виконавцями, але ми також показали, що ми дуже добре працюємо як команда, а також маємо найкращого тренера", — наводить слова Кімміха офіційний сайт мюнхенців. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що спортивний директор мюнхенської Баварії Хасан Саліхаміджич вважає, що Манчестер Сіті — найсильніший суперник із можливих.

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