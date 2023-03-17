Нагельсманн: Якщо ми виграємо Лігу чемпіонів, то ніхто не скаже, що у нас були легкі матчі

Реакція тренера мюнхенців на жеребкування 1/4 фіналу.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн прокоментував жеребкування фінальних стадій Ліги чемпіонів. Нагадаємо, в 1/4 фіналу мюнхенці зіграють з Манчестер Сіті.

"Цього року ми хочемо пройти далі, ніж торік. Ось чому ми хочемо перемогти Сіті.

Це сильний та вимогливий турнір. Якщо ми зрештою виграємо титул, то ніхто не зможе сказати, що у нас були легкі матчі. Все почалося зі складного групового етапу, коли нам кинули виклик Барселона та Інтер, потім ПСЖ, а тепер і Манчестер Сіті.

Зрозуміло, що проти Пепа та Сіті буде дуже важко. Я отримую багато енергії та хвилювання від цього складного завдання. Ми добре підготуємось, і всі з нетерпінням чекають на це протистояння", — цитує фахівця офіційний сайт мюнхенців.

Нагадаємо, що перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 11 квітня та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9-10 та 16-17 травня, а фінал — 10 червня.

Ознайомитись зі всіма парами 1/4 фіналу Ліги чемпіонів можна за посиланням.