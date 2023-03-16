Стали відомі усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Реал та Наполі стали останніми командами, які вийшли до 1/4 фіналу турніру.

У середу, 15 березня, було зіграно останні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

За результатами матчів визначились чвертьфіналісти турніру. Зазначимо, що одразу три команди з Італії потрапили до списку найкращих. Два представники має Англія, а також по одній команді будуть представлені Португалією, Німеччиною та Іспанією.

Склад учасників 1/4 фіналу ЛЧ:

Челсі

Бенфіка

Мілан

Баварія

Манчестер сіті

Інтер

Реал

Наполі.

Нагадаємо, що жеребкування відбудеться у п'ятницю, 17 березня о 13:00 за київським часом.