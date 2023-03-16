Стали відомі усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

У середу, 15 березня, було зіграно останні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
За результатами матчів визначились чвертьфіналісти турніру. Зазначимо, що одразу три команди з Італії потрапили до списку найкращих. Два представники має Англія, а також по одній команді будуть представлені Португалією, Німеччиною та Іспанією.
Склад учасників 1/4 фіналу ЛЧ:
- Челсі
- Бенфіка
- Мілан
- Баварія
- Манчестер сіті
- Інтер
- Реал
- Наполі.
Нагадаємо, що жеребкування відбудеться у п'ятницю, 17 березня о 13:00 за київським часом.