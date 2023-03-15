Начо та Кроос зіграють із перших хвилин проти Ліверпуля

Стали відомі стартові склад мадридського Реала для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, проти Ліверпуля.

Мадридський Реал та англійський Ліверпуль зіграють у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі Сантьяго Бернабеу на тлі перемоги "вершкових" 5:2 на Енфілді.

Карло Анчелотті вирішив використати з перших хвилин Начо ліворуч у захисті, тоді як Крос повернеться до центрального трикутника, а Вальверде зіграє на правому фланзі захисту.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо — Модрич, Камавінга, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Вальєхо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальйос, Родріго, Менді, Діас, Альваро.

Гра Реал — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.