Реал — Ліверпуль. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 15.03.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який пройде 15 березня і розпочнеться о 22:00.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу прийматиме Ліверпуль.

[*] — положення команди в клубному рейтингу УЄФА

[5] РЕАЛ — ЛІВЕРПУЛЬ [3]

СЕРЕДА, 15 БЕРЕЗНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 5:2.

Колектив Карло Анчелотті все ще не може наздогнати свого історичного суперника Барселону у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. Відставання Реала від "синє-гранатових" становить 9 очок, але чи потрібно говорити, що столичний клуб здатен творити дива? І у Лізі чемпіонів, і в Ла Лізі, Реал неодноразово знаходився у статусі наздоганяючого, але, в кінці кінців, досягав своєї мети та здобував головні трофеї. Подивимось, як буде цього разу.

Що стосується Ліги чемпіонів, то у першому матчі проти Ліверпуля, який пройшов ще у лютому на Енфілді, "бланкос" зробили від себе усе можливе, щоб комфортно себе відчувати перед власними вболівальниками в Іспанії. І згадаймо тот матч. Пи рахунку 2:0 на користь Ліверпуля, Реал продовжив грати у свій футбол, зрівнявши рахунок у першому таймі, а у другому довів все до розгромної перемоги. Це, перш за все, показник класу. Проте чи буде Реал розслабленим на своєму полі? Звісно, що ні. Адже усі знають вольові якості Ліверпуля і пам'ятають, як вони вміють відіграватись.

Після тієї поразки від Реалу, колектив Юргена Клоппа видав невпевнену гру проти Крістал Пелес на виїзді. А потім здобув дві перемоги. Перша — над Вулвергемптоном, а друга... Фанати Манчестер Юнайтед будуть її ще довго пам'ятати, а фанати Ліверпуля — нагадувати. 7:0 над історичним суперником — це жорстко. При цьому результативні гойдалки в Ліверпуля не закінчились. Прямо перед Реалом "червоні" програли одному з головних аутсайдерів АПЛ — Борнмуту. Так, вони дивились краще за суперника, але він свій момент реалізував, а Ліверпуль, точніше Салах, не забив пенальті. Саме через це команда займає 6 місце у таблиці АПЛ і вже давно не претендує на чемпіонство.

Та й у Лізі чемпіонів в них ситуація не найкраща. Програти 2:5 вдома Реалу — не найкраще становище перед другим поєдинком. Але невірно було б сказати, що шансів у Ліверпуля немає зовсім. Усі пам'ятають другий матч проти Барселони після розгромної поразки у першому... Каталонці так точно не забудуть цю гру. Проте шансів — мізер. Ліверпуль просто забов'язаний продемонструвати свою найкращу гру, переграти Реал як у фізичному, так і в тактичному плані. А там вже як вийде.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Куртуа — Начо, Рюдігер, Мілітао, Карвахаль — Модрич, Камавінга, Вальверде — Вінісіус, Родріго — Бензема.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Байцетич — Салах, Нуньєс — Гакпо.

Не зіграють: Алаба — Гомес, Діас, Ремзі, Тьяго.



Під питанням: ... — Кейта.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Цікаві факти:

- Команди обмінялися голами у 3 із минулих 5 очних матчів.

- Ліверпуль не забивав голи у 3 з останніх 4 гостьових матчів.

- У п'яти останніх гостьових матчах усіх турнірів Ліверпуль здобув лише одну перемогу.