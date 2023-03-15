Гвардіола пояснив, чому не дав Голанду забити більше м’ячів у ворота РБ Лейпциг

Керманич мав свою точку зору на стратегію гри команди.

Англійський Манчестер Сіті напередодні в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі розтрощив німецький РБ Лейпциг, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

П'ять голів Голанда — в огляді матчу Манчестер Сіті — Лейпциг

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після завершення гри розповів про підстави рішення про заміну Ерлінга Голанда, який незадовго до цього забив свій п’ятий м’яч у зустрічі.

"Якщо він досягне всіх найвищих показників результативності в 22-23 роки, то що йому робити решту життя? Він буде нудитись решту часу.

У нього таким чином не залишитись мети, яку він маг би досягнути в майбутньому. У Манчестер Сіті чи деінде. Ось чому я зробив цю заміну. ​​Я не думав про п’ять м’ячів Мессі проти Леверкузеном, бо я роблю заміни, зазвичай, коли гра закінчується, а ми хочемо, щоб більше гравців було залучено до гри.

Здебільшого, коли він робить хет-трик за 60-65 хвилин, я виконую заміну. Сьогодні він забив п'ять голів, але торкнувся м’яча разів 30-35. Це те, що ми шукаємо. Коли команда грає в обороні, і м'яч приходить дістається форварда, він має забивати голи. Це можливо лише тоді, коли він більш спритний, більш точний за суперників.

Он, Гюндоган теж забиває голи, бо також може це робити. Але іноді він опиняється винним у наших невдачах, бо недостатньо рухається. Наприклад, проти Кристал Пелас він мало рухався, і я тоді сказав: "Ти сьогодні погано грав".

А буває й так, що це наша вина, що ми не знаходимо Голанда на вістрі атаки, як це сталось у Лейпцигу. Але ми працюємо, усі намагаються зробити процеси швидшими.

Як тільки ми обходимо опорного півзахисника суперників, ми повинні ставати різкішими. Люди думають, що це залежить від складу, як саме ми будемо грати — повільно чи різко. Але це все менталітет. Він завжди має бути агресивним. Іноді нам не вдається грати в свою гру це зробити, тому що суперник постійно поруч", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч англійський Манчестер Сіті зіграє вдома проти Бернлі в рамках Кубка Англії.