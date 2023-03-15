Клопп — про матч з Реалом: Навіть якщо наші шанси на успіх не перевищують 1%, ми маємо спробувати

15 березня 2023

Юрген Клопп, офіційний сайт УЄФА

Слова Юргена Клоппа перед матчем з Реалом.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував майбутню зустріч з Реалом в Лізі чемпіонів.

"Три тижні тому після матчу я сказав, що Реал виходить далі, але зараз ми знаємо, що попереду ще матч. Навіть якщо наші шанси на успіх не перевищують одного відсотка, ми маємо спробувати. Втрачати нам нічого, і ця ситуація краща, ніж коли ти можеш втратити все. Але, звичайно, я хотів би опинитися в положенні Карло, команді якого треба захистити перевагу в три голи.

Їхні контратаки у другому таймі стали для нас великою проблемою. Ми не можемо постійно стримувати Вінісіуса та Бензема, але довгий час нам це вдавалося. Ми маємо зіграти суперагресивно як з м'ячем, так і без нього. Пресинг у півзахисті має бути ідеальним. Потрібно ризикувати, але уникнути контратак.

Вони ніколи не втрачають упевненості. Не кожна команда має таку якість. Ніщо не може вибити їх із колії. Це просто прекрасно. Це багато говорить про їхній менталітет. Я дуже поважаю Реал. Прекрасна команда", — сказав Клопп.

Нагадаємо, матч Реал — Ліверпуль відбудеться сьогодні, 15 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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