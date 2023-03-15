Ррахмані: Це найнебезпечніший матч, бо Айнтрахту нічого втрачати

15 березня 2023

Амір Ррахмані, офіційний сайт УЄФА

Слова захисника Наполі перед матчем Ліги чемпіонів.

Захисник Наполі Амір Ррахмані прокоментував другий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Айнтрахта. У першій грі неаполітанці здобули перемогу з рахунком 2:0. 

"Це найнебезпечніший матч для нас. Айнтрахту нічого втрачати, і він боротиметься до самого кінця. Ми повинні зіграти на хорошому рівні й вбити інтригу в цьому протистоянні якнайшвидше і простіше", — сказав футболіст.

Нагадаємо, матч Наполі — Айнтрахт відбудеться сьогодні, 15 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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