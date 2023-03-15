Форсберг: РБ Лейпциг неначе просто не було на полі

Півзахисник прокоментував розгром у Лізі чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА німецький РБ Лейпциг на чужому полі зазнав розгрому від англійського Манчестер Сіті, через що припинив власні виступи в цьогорічному розіграші турніру.

П'ять голів Голанда — в огляді матчу Манчестер Сіті — Лейпциг

Півзахисник "Червоних биків" Еміль Форсберг після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Це неприємно, але я не хочу перед вами виправдовуватись. Технічно Манчестер зіграв дуже добре. Нас неначе просто не було на полі, і тому не було шансів, якщо казати відверто.

Ця поразка болить, і нам шкода вболівальників, які подорожували заради нашої підтримки. Тепер ми повинні повністю зосередитися на Бундеслізі та знову досягти успіху в кваліфікації до Ліги чемпіонів", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч німецький РБ Лейпциг зіграє в гостях проти Бохума.