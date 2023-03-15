Генріхс: Я ще ніколи не програвав 0:7 у своїй кар'єрі

Захисник прокоментував розгром у Лізі чемпіонів.

Німецький РБ Лейпциг напередодні в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на чужому полі зазнав розгрому від англійського Манчестер Сіті, через що припинив власні виступи в цьогорічному розіграші турніру.

П'ять голів Голанда — в огляді матчу Манчестер Сіті — Лейпциг

Правий захисник "Червоних биків" Беньямін Генріхс після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Я ще ніколи не програвав 0:7 у своїй кар'єрі. Важкий вечір для нашої команди. Я після гри ще раз підійшов до арбітра з приводу пенальті. Він сказав мені, що не бачив гру рукою, але його про це сповістив відеоасистент.

Через це він сам подивився повтор, і зрештою призначив пенальті, побачивши кадри з якихось ракурсів. На мій погляд, це не була гра рукою, але в тому випадку, коли на табло рахунок 0:7, про це не хочеться багато говорити", — заявив німецький захисник.

Наступний матч німецький РБ Лейпциг зіграє в гостях проти Бохума.