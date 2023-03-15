Розе: Манчестер Сіті був занадто сильним суперником для РБ Лейпциг

Керманич прокоментував розгром у Лізі чемпіонів.

Напередодні в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА німецький РБ Лейпциг на чужому полі зазнав розгрому від англійського Манчестер Сіті, через що припинив власні виступи в цьогорічному розіграші турніру.

П'ять голів Голанда — в огляді матчу Манчестер Сіті — Лейпциг

Головний тренер "Червоних биків" Марко Розе після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Манчестер Сіті сьогодні був сильним суперником для нас, і вони більш аніж заслуговували на перемогу. Хоча, звичайно, ми не хочемо погоджуватися на такі результати в довгостроковій перспективі, тому що ми прагнемо розвиватись далі.

Причин для такого рахунку було багато. Із одного боку це був наш підхід до захисту під час стандартів, із іншого — те, що ми не могли знайти рішення проти їх пресингу за нашого контролю.

За ці моменти я беру на себе відповідальність. Можливо, я недостатньо підготував команду. Ми так і не почали демонструвати будь-яку концепцію власної гри. Загальний результат зрештою був дуже болісним", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч німецький РБ Лейпциг зіграє в гостях проти Бохума.