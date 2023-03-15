Гвардіола: Проблема Голанда в тому, що коли він не забиває два-три голи, його критикуватимуть

Керманич прокоментував розгром РБ Лейпциг.

Англійський Манчестер Сіті напередодні в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі розтрощив німецький РБ Лейпциг, завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

П'ять голів Голанда — в огляді матчу Манчестер Сіті — Лейпциг

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Це був чудовий матч від першої до останньої хвилини. Мені все сподобалось. Ми грали дуже добре, і з м'ячем, і без нього. Ми забили багато голів. Це було винятково.

Ерлінг Голанд забив п’ять за майже 60 хвилин. Можливо, якби я дав йому зіграти 90 хвилин, то він би забив ще. Цього ніхто не знає.

Причина наших невдач у попередніх сезонах не у відсутності нападника, а в тому, що ми пропускали багато голів. На цьому ж стадіоні ми забили чотири голи Реалу, чотири Тоттенгему, п’ять Монако, і нас тоді також усі вихваляли. Ми завжди забивали багато, але й пропускали чимало.

Я знаю, що Лео Мессі колись також забивав п'ять голів, я це чудово пам'ятаю. Але неймовірно, що Ерлінг зробив це всього за 60 хвилин. Він ще дуже молодий, і це має бути додатковою причиною, щоб побити рекорд Лео.

Знаєте, про що ми зрештою будемо говорити? Про цифри наприкінці сезону. Проблема цього хлопця в тому, що коли він не забиває два-три голи, його критикуватимуть. До кінця його кар'єри це — реальність.

Він уже зробив чимало в кар’єрі, але іноді він радіє неначе хлопчик у роздягальні. Він завжди щасливий, допомагаючи та віддаючи все для інших. Ерлінг чудовий конкурент із чудовим менталітетом. Він забив п’ять голів, і це дійсно нелегко", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч англійський Манчестер Сіті зіграє вдома проти Бернлі в рамках Кубка Англії.