Де Брюйне та Стоунз зіграють із перших хвилин матчу-відповіді проти РБ Лейпциг

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Манчестер Сіті та РБ Лейпциг.

Англійський Манчестер Сіті та німецький РБ Лейпциг зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі Етіхад Стедіум на тлі нічиєї в першій грі — 1:1.

Хосеп Гвардіола вирішив використати з перших хвилин Стоунза на правому фланзі захисту, тоді як де Брюйне повернувся до центрального трикутника.

Марко Розе залучив на фланги захисту Генріхса та Раума, а також використав у центрі поля Кампля та Айдара.

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аканджі, Діаш, Аке — де Брюйне, Гюндоган, Родрі — Б. Сілва, Голанд, Гріліш.

Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Філліпс, Ляпорт, Альварес, Гомес, Марез, Перроне, Фоден, Палмер, Льюїс.



РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Орбан, Гвардіол, Раум — Лаймер, Кампль, Айдара — Собослаї, Вернер, Форсберг.