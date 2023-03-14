Де Брюйне та Стоунз зіграють із перших хвилин матчу-відповіді проти РБ Лейпциг

14 березня 2023

Кевін де Брюйне, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Манчестер Сіті та РБ Лейпциг.

Англійський Манчестер Сіті та німецький РБ Лейпциг зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі Етіхад Стедіум на тлі нічиєї в першій грі — 1:1.

Хосеп Гвардіола вирішив використати з перших хвилин Стоунза на правому фланзі захисту, тоді як де Брюйне повернувся до центрального трикутника.

Марко Розе залучив на фланги захисту Генріхса та Раума, а також використав у центрі поля Кампля та Айдара.

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аканджі, Діаш, Аке — де Брюйне, Гюндоган, Родрі — Б. Сілва, Голанд, Гріліш.

Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Філліпс, Ляпорт, Альварес, Гомес, Марез, Перроне, Фоден, Палмер, Льюїс.

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс, Орбан, Гвардіол, Раум — Лаймер, Кампль, Айдара — Собослаї, Вернер, Форсберг.

Запасні: Нюланд, Нікіш, Сімакан, Ольмо, Поульсен, Клостерманн, А. Сілва, Гальстенберг, Ба.

Гра Манчестер Сіті — РБ Лейпциг почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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