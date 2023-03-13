Розе: Було б непогано провести свій найкращий матч у сезоні

Головний тренер "биків" — про майбутній матч.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті на своєму полі прийме РБ Лейпциг.

Головний тренер німецької команди Марко Розе дав коментар напередодні гри.

"Ми знаємо, з ким нам доведеться змагатися. Зрештою, все залежатиме від того, чи зможемо показати проти такої команди збалансовану гру. Необхідно поєднання сміливості та впевненості, а також непогано б провести свій найкращий матч у сезоні.

Усі знають, на що здатний Ерлінг Голанд. У першому матчі ми захищалися проти нього досить впевнено, але нейтралізувати його повністю не вийде. Проте справа не лише в Ерлінгу, на полі суперник матиме багато гравців світового класу. Потрібно бути дуже уважними.

Дані Ольмо вчора працював над своєю реабілітацією. Він безперечно може зіграти завтра якийсь час, мова приблизно про 20 хвилин. Але не можна забувати, що ми говоримо про 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а це ще не Дані, якого ми знаємо. У будь-якому випадку він може принести нам користь", — наводить слова Розе офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Лейпциг відбудеться завтра, 14 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першій грі було зафіксовано нічию з рахунком 1:1.