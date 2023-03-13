Гвардіола: Ми тут, щоб виграти Лігу чемпіонів

13 березня 2023

ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES

Слова іспанського коуча перед матчем з Лейпцигом в Лізі чемпіонів.

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився думками перед другим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

"Приємно, що на початку сезону нас вважали головними фаворитами цього турніру. Але нам належить провести на полі непрості 95 хвилин.

Лейпциг – дуже хороша команда. Це було зрозуміло ще до першого матчу. Наполі, Мілан та Реал теж гарні. Та й будь-який англійський клуб. Ми повинні показати свою найкращу гру та перемогти.

Ми тут, щоб завойовувати трофеї. Я не знаю тренерів чи команди, які не намагаються вигравати турніри. Усі хочуть виграти Лігу чемпіонів. Без винятку", - сказав тренер Ман Сіті.

Матч Ман Сіті — Лейпциг відбудеться 14 березня, початок о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку. Перша зустріч закінчилася нічиєю — 1:1.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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