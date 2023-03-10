Колишній гравець збірної Франції: Я радий, що ПСЖ вилетів із Ліги чемпіонів

Парижани програли в 1/8 фіналу Баварії.

Колишній півзахисник збірної Франції, Бордо, Барселони та Мілана Крістоф Дюгаррі Висловився щодо вильоту ПСЖ з Ліги чемпіонів від Баварії.

"Я радий, що ПСЖ вилетів із Ліги чемпіонів. Чому? Тому що коли ви погано працюєте, ви не отримуєте винагороди. Може, я і мрійник, але мені подобається, що клуби, які добре працюють, отримують винагороду.

У ПСЖ ось уже 10 років усе працює погано. Щороку в цьому великому клубі відбувається більш менш важлива революція: змінюються спортивні директори, купуються гравці...

Але в усіх цих людях є брак навичок. Наявна неймовірна некомпетентність на найвищому рівні", — цитує Дюгаррі Goal.

Раніше свою радість щодо вильоту ПСЖ висловив колишній захисник Ліверпуля Каррагер.