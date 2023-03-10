Мюллер: Проти Мессі наші справи завжди йшли добре, головною проблемою був Роналду часів Реалу

Відверті слова Томаса Мюллера щодо одних з найкращих футболістів в історії.

Півзахисник Баварії Томас Мюллер після перемоги над ПСЖ в 1/8 Ліги чемпіонів порівняв ігри проти команд Ліонеля Мессі та проти колективів, за які виступав Кріштіану Роналду.

"Проти Мессі у нас завжди все виходить дуже добре і з погляду результату, і на решті всіх рівнів. На клубному рівні нашою проблемою був Кріштіану Роналду часів Реала.

Але я з великою повагою ставлюся до Мессі за те, як він виступив на чемпіонаті світу. Індивідуальний виступ Мессі на ЧС був неймовірним. Він тяг на собі команду.

Грати у такому клубі, як ПСЖ, нелегко. У такій команді дуже складно створити добрий баланс. Особливості допомагають вигравати безліч матчів", — передає слова Мюллера The Mirror.

Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі повторно обіграла ПСЖ і вийшла в наступну стадію.