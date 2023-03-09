Жиру: Зрозуміли, що завдяки духу можемо перемагати в Лізі чемпіонів

Слова французького нападника після виходу в чвертьфінал.

Нападник Мілана Олів'є Жиру прокоментував вихід команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

"Я сказав хлопцям, що ми заслужили місце у Лізі чемпіонів минулого сезону, і ми хотіли себе проявити цього року. Минулого сезону ми теж виступили добре, але у нас була дуже складна група.

Тепер ми пройшли до 1/8 фіналу та потрапили на таку чудову команду, як Тоттенгем. У першій грі ми заслужили на перемогу, хоча й могли забивати ще. Сьогодні ввечері ми зрозуміли, що завдяки нашому духу та якості ми можемо перемагати. Жаль, що нам не вдалося забити. Ми мали хороші моменти", — сказав Жиру.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Мілан пройшов Тоттенгем. Відеоогляд матчу в Лондоні дивіться на нашому сайті.