У вівторок і середу відбулися матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів.

УЄФА визначив номінантів, які можуть стати авторами найкращого голу тижня у Лізі чемпіонів.

Серед них:

Бйорн Мейєр (Брюгге)

Гонсалу Рамуш (Бенфіка)

Серж Гнабрі (Баварія)

Рахім Стерлінг (Челсі).

Meijer, Ramos, Gnabry, Sterling ⚽



Who scored the best goal this week? #UCLGOTW || @Heineken