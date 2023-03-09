Рішарлісон розкритикував Конте: Подивимося, що він скаже потім, але дурнів тут немає

Нападник розкритикував головного тренера "шпор".

Рішарлісон розчарований цим сезоном, а також публічно розкритикував Антоніо Конте.

Нагадаємо, що Тоттенгем не зумів обіграти Мілан і вилетів із Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Бразилець з'явився на полі лише на 70-й хвилині гри.

"За день до матчу Конте попросив мене пройти тест у залі, щоб зрозуміти, чи я готовий зіграти. І просто перед матчем він залишив мене на лаві. Такі речі просто неможливо зрозуміти. Подивимося, що він скаже потім, але дурнів тут немає. Я професіонал. Я працюю щодня і хочу грати. Часу вистачало.

Цей сезон, вибачте за такий вислів, просто лайно, бо я не граю. У мене була травма. Виходячи на поле, я готов віддати життя. Я добре провів два матчі. Вважаю, що мав вийти у старті", — наводить слова Рішарлісона ESPN Brazil.

У поточному сезоні Рішарлісон провів 25 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 3 асисти. У Лізі чемпіонів він відіграв 6 матчів та забив 2 голи.