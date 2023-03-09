Мбаппе — про виліт ПСЖ з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу: Ось наш максимум

Нападник дав свій коментар.

У матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів ПСЖ повторно поступився Баварії і вибув з турніру. Кіліан Мбаппе наголосив, що це нинішній максимум французької команди – 1/8 фіналу.

"Як я сказав на першій прес-конференції перед матчем Ліги чемпіонів цього сезону, ми збиралися показати наш максимум. Ось максимум ПСЖ, це правда.

Потрібно рухатися далі. Ми програли чудовій команді та намагалися виграти Лігу чемпіонів", — наводить слова Мбаппе France 24.

Цього сезону француз провів 8 матчів у Лізі чемпіонів за ПСЖ: на його рахунку 7 голів і 3 асисти.